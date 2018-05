Obrączki ślubne - symbolika

Ten mały, niepozorny kawałek metalu szlachetnego reprezentuje coś naprawdę wielkiego. Obrączki ślubne ze względu na swoją kulistą formę, która nie ma początku ani końca są symbolem miłości, jaka połączyła kobietę i mężczyznę i ma trwać wiecznie. Akt wymiany pierścieni przez Parę Młodą podczas ceremonii zaślubin to znak, że kobieta i mężczyzna od tego momentu stają się jednością i będą za sobą już zawsze, na dobre i złe. Warto więc zadbać o to, aby ten wyjątkowy symbol miłości był niepowtarzalny i pięknie prezentował się przez długie lata. Doskonale w tej roli sprawdzą się obrączki ślubne wielokolorowe.

Obrączki wielokolorowe

W ostatnich latach, tradycyjne, złote obrączki coraz częściej zastępowane są przez obrączki ślubne wielokolorowe. Są one bardziej nowoczesną i oryginalną formą, która zachwyca swoim designem i pięknie prezentuje się zarówno na damskiej, jak również męskiej dłoni. Najpopularniejsze są kompozycje żółtego i białego złota, często jednak spotka się wzory z domieszką złota palladowego lub różowego. Co więcej, mogą one zawierać również kamienie szlachetne takie jak brylanty lub posiadać specjalne, niepowtarzalne grawery.